Французская компания Danone объявила об уходе из Беларуси

Опубликовано: 05.04.2024 15:22 , Обновлено: 05.04.2024

Известная французская компания по производству молочных продуктов Danone объявила о ликвидации дочернего филиала в Беларуси. Заявление об уходе с нашего рынка датируется 13 марта 2024 года. Информация об этом появилась на сайте журнала "Юстиция Беларуси"

“ДанонБел” стал последней фирмой, которая представляла известный бренд в нашей стране. Компания занималась оптовыми поставками и пополняла белорусские прилавки “молочкой”. До этого у Danone были ещё два филиала – “Данон Пружаны” и “Данон Шклов”.

Кстати, бывшее российское подразделение продолжает выпуск знакомых продуктов, но уже под другими названиями. Так, например, знакомая нам «Активиа» на российском рынке превратилась в «АктиБио». Actimel постигла та же судьба — теперь это Actimuno.

Напомним, что поставка оригинальной продукции Danone невозможна в силу ограничений, которые были введены на товары из недружественных стран с 1 января 2022 года.

Ранее Telegraf.news писал, что Великобритания ввела санкции против Минобороны Беларуси, МТЗ, банков и компаний. Против властей России тоже. Кто ещё попал в списки?

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