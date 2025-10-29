Из каких стран гастарбайтеры едут в Беларусь? В Минтруда поделились статистикой

Опубликовано: 29.10.2025 11:07 , Обновлено: 29.10.2025

Министерство труда и соцзащиты поделилось статистикой, из каких стран в Беларусь чаще всего иностранные граждане приезжают для трудоустройства. Оказалось, что больше половины трудовых мигрантов - выходцы из двух стран.

Портрет современного трудового мигранта в Беларуси 28 октября обрисовала первый заместитель министра труда и соцзащиты Татьяна Астрейко на III Международной конференции по евразийской безопасности в Минске.

Саму по себе трудовую миграцию Астрейко назвала инструментом для решения экономических задач, который “несёт обоюдную выгоду как для принимающего государства, так и для самих мигрантов”. По её словам, Беларусь “нуждается” в иностранной рабочей силе и назвала тому 2 ключевые причины:

“рекордно низкая безработица” - около 2,4% для белорусов трудоспособного возраста, по оценке Минтруда,

и активно развивающаяся экономика - по оценке ведомства, ежегодно в стране появляется более 60 тысяч новых рабочих мест.

По данным Минтруда, за последний год число трудовых мигрантов в Беларуси выросла в 1,5 раза.

[inf]В мае этого года начальник управления внешней трудовой миграции, беженцев и убежища Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Владимир Маргевич в эфире гостелеканала СТВ заявил, что в 2024 году число трудовых мигрантов в страны выросло в 2,8 раза, по сравнению с предыдущим годом - с 13 до 34 тыс. человек. Следовательно, в этом году, исходя из данных Минтруда, количество трудовых мигрантов перевалило за 50 тысяч человек.[/inf]

Больше всего трудовых мигрантов, по данным ведомства, в Минске и Минской области - около 70% от всех приезжих оседают в столичном регионе. Астрейко объяснила это тем, что именно тут острее всего стоит вопрос дефицита кадров.

Что касается конкретных стран, которые становятся “донорами” рабочей силы для белорусской экономики, то, по словам Астрейко, более половины (порядка 54%) — это выходцы из Туркменистана и Узбекистана. В Минтруда также отметили “значительный рост” числа трудовых мигрантов из Индии и Непала.

В общей массе трудовых мигрантов преобладают мужчины, при этом большинство приезжих - порядка 71,7% - по-прежнему заняты именно на рабочих специальностях.

В январе этого года ООН опубликовала собственный отчёт о количестве мигрантов, проживающих в разных странах. По их расчётам, в Беларуси число мигрантов в 2024 году доходило до 11,6% от общего числа населения (более 1 миллиона человек в абсолютных цифрах). При этом, по данным ООН, до 54,2% из них - женщины.

Однако в Департаменте по гражданству и миграции (ДГиМ) МВД Беларуси раскритиковали авторов отчёта за “непонятную арифметику”, которая, по их словам, основывается “на каких-то собственных, нам неизвестных данных”. Тогда в МВД подчёркивали, что в Беларуси официально зарегистрировано около 220 тыс. иностранцев, имеющих разрешение на временное или постоянное проживание. Только эти люди, по мнению белорусского МВД, могут учитываться как мигранты, согласно методологии ООН.

Ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в вопросе трудовой миграции Беларусь заинтересована прежде всего в привлечении в страну хороших специалистов, а не просто рабочей молодежи. Причём глава государства высказался за то, чтобы иностранные специалисты приезжали в страну семьями.

«Лучше – семьями» — Лукашенко назвал 3 области Беларуси и 1 предприятие, куда позвал на работу 150 тыс. пакистанцев