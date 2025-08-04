Интернет-магазин предложил белорусам выиграть 1000 рублей. Нужны лишь 2 фотографии
Торговая сеть OZ объявила о проведении творческого конкурса, главным призом в котором стал сертификат на 1000 рублей. Для участия необходимо воссоздать свою старую школьную фотографию.
Конкурс проходит с 4 по 17 августа. Согласно правилам, участникам нужно найти своё школьное фото, сделать его современную версию с повторением позы, образа и атмосферы, а затем опубликовать оба снимка в одном посте в Instagram.
Для участия аккаунт должен быть открытым. Также необходимо отметить страницу организатора и указать в описании хэштег конкурса #повторяемфотосOZ. Публикация должна оставаться на странице как минимум до 19 августа — в этот день будут объявлены итоги.
Как указано в положении о конкурсе, оценивать работы будет жюри из сотрудников отделов маркетинга и связей с общественностью. Критерии оценки:
- креативность ,
- степень сходства с оригиналом ,
- общее эмоциональное впечатление .
Помимо главного приза, предусмотрены и другие награды:
- 2-е место : набор канцелярии и сертификат на 100 рублей;
- 3-е место : набор канцелярии и сертификат на 50 рублей.
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