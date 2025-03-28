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Опубликовано: 28.03.2025 13:07 , Обновлено: 28.03.2025

В белорусском сегменте TikTok набрало вирусную популярность (более 186 тысяч просмотров) видео с предложением о работе вахтовым методом в Минске. Анонимный аккаунт с вакансиями предложил соискателям заняться упаковкой различной продукции с оплатой, доходящей до 2046 белорусских рублей, а также пообещал бесплатное проживание и проездной на все виды транспорта. Однако заманчивое предложение вызвало множество вопросов и скептических комментариев у пользователей.

В самом видео перечисляются следующие вакансии и предполагаемая оплата «чистыми» за 30 дней.

Упаковка зелени : 1800 руб.

: 1800 руб. Упаковка печатной продукции : 1980 руб.

: 1980 руб. Упаковка рыбы : 2046 руб.

: 2046 руб. Упаковка плёнки : 1920 руб.

Возле первой вакансии автор объявления указал график работы 12 часов 6 дней в неделю. Непонятно, относится ли это только к данной вакансии или ко всем в списке.

Помимо зарплаты, этот наниматель пообещал:

Бесплатное проживание.

Оформление по договору подряда (что подразумевает отсутствие гарантий Трудового кодекса).

Проездной билет на все виды транспорта.

Выплату аванса на 7-10-й день вахты.

Выплату зарплаты на карту или наличными.

Несмотря на привлекательный, на первый взгляд, «соцпакет», многие пользователи сети выразили серьёзные сомнения в достоверности и честности предложения. Отсутствие названия компании, анонимность аккаунта и сама форма подачи вызвали подозрения.

В комментариях под видео развернулась дискуссия.

Один из пользователей, не скрывая недоверия, прямо предупредил: «Ну только с подобными аккаунтами и связываться! Окажешься неизвестно где».

Других смутили условия труда: «А отдыхать когда?».

«Вам не кажется, что это мало, особенно в Минске?» — оценила уровень дохода за количество отработанных часов другая пользовательница.

Некоторые комментаторы призвали обратить внимание на подобные объявления компетентные органы: «Такими работодателем должны заинтересоваться соответствующие люди!».

Часть пользователей отнеслась к предложению с пониманием ситуации на рынке труда: «Люди соглашаются ещё и не на такое».

Нашлись и те, кто упрекнул сомневающихся в нежелании работать: «Просто теперь все неженки стали. Хотят больших денег, а работать не хотят».