«Окажешься неизвестно где» — Белорусам предложили от 1800 рублей зарплаты, жильё в Минске и проездной. Но возникли вопросы
В белорусском сегменте TikTok набрало вирусную популярность (более 186 тысяч просмотров) видео с предложением о работе вахтовым методом в Минске. Анонимный аккаунт с вакансиями предложил соискателям заняться упаковкой различной продукции с оплатой, доходящей до 2046 белорусских рублей, а также пообещал бесплатное проживание и проездной на все виды транспорта. Однако заманчивое предложение вызвало множество вопросов и скептических комментариев у пользователей.
В самом видео перечисляются следующие вакансии и предполагаемая оплата «чистыми» за 30 дней.
- Упаковка зелени : 1800 руб.
- Упаковка печатной продукции : 1980 руб.
- Упаковка рыбы : 2046 руб.
- Упаковка плёнки : 1920 руб.
Возле первой вакансии автор объявления указал график работы 12 часов 6 дней в неделю. Непонятно, относится ли это только к данной вакансии или ко всем в списке.
Помимо зарплаты, этот наниматель пообещал:
- Бесплатное проживание.
- Оформление по договору подряда (что подразумевает отсутствие гарантий Трудового кодекса).
- Проездной билет на все виды транспорта.
- Выплату аванса на 7-10-й день вахты.
- Выплату зарплаты на карту или наличными.
Несмотря на привлекательный, на первый взгляд, «соцпакет», многие пользователи сети выразили серьёзные сомнения в достоверности и честности предложения. Отсутствие названия компании, анонимность аккаунта и сама форма подачи вызвали подозрения.
В комментариях под видео развернулась дискуссия.
Один из пользователей, не скрывая недоверия, прямо предупредил: «Ну только с подобными аккаунтами и связываться! Окажешься неизвестно где».
Других смутили условия труда: «А отдыхать когда?».
«Вам не кажется, что это мало, особенно в Минске?» — оценила уровень дохода за количество отработанных часов другая пользовательница.
Некоторые комментаторы призвали обратить внимание на подобные объявления компетентные органы: «Такими работодателем должны заинтересоваться соответствующие люди!».
Часть пользователей отнеслась к предложению с пониманием ситуации на рынке труда: «Люди соглашаются ещё и не на такое».
Нашлись и те, кто упрекнул сомневающихся в нежелании работать: «Просто теперь все неженки стали. Хотят больших денег, а работать не хотят».