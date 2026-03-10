Инфляция замедлилась до 5,6% - Белстат

Опубликовано: 10.03.2026 11:36 , Обновлено: 10.03.2026

Инфляция в Беларуси, по итогам февраля, продолжила замедляться. Об этом свидетельствуют свежие данные Национального статистического комитета Беларуси (Белстат), опубликованные 10 февраля. Согласно официальной статистике, рост цен замедляется уже третий месяц подряд.

Так, согласно данным Белстата, в феврале 2026 года годовой индекс потребительских цен на товары и услуги упал по сравнению с предыдущим месяцем на 0,8 процентных пункта:

в феврале - 5,6% ,

в январе - 6,4%,

в декабре - 6,8%.

Однако, как показывают данные Белстата, в прошлом месяце цены на продовольствие и промтовары росли неравномерно. Так, цены на продукты питания в феврале росли чуть быстрее, чем в предыдущем месяце - 8,7% в феврале против 8,6% в январе.

А вот рост цен на непродовольственные товары замедлился: 2,1% по итогам февраля против январских 2,5%.

Максимальное замедление в феврале наблюдалось по ценам на услуги - тут инфляция по итогам прошлого месяца составила всего 5,4% , тогда как два предыдущих месяца этот показатель держался в пределах 8% (в декабре - 8%, в январе - 8,2%).

Таким образом, замедление общей инфляции в Беларуси в феврале было обеспечено главным образом за счёт замедления роста цен на услуги и промтовары, тогда как цены на продукты, наоборот, росли более быстрыми темпами, чем в самом начале 2026 года.

Кроме того, Белстат также рассчитал базовый индекс потребительских цен, который исключает изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера. Если исключить из расчётов эти факторы, показатель базовой инфляции в феврале 2026 года составит 100,5% - по сравнению с январем 2026 года, а относительно декабря 2025 года – 100,8%.

Кстати, индекс потребительских цен месяц к месяцу в феврале оказался несколько выше, чем ранее предсказывали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) - вышло 0,6%.

Напомним, МАРТ в конце февраля спрогнозировал замедление роста цен в Беларуси. По расчётам ведомства, по итогам февраля инфляция не должна была превысить 0,3%. При этом в ведомстве назвали три категории товаров, которые считают главными “двигателями” продуктовой инфляции - им пообещали уделить особое внимание при проверках торговых сетей.

МАРТ спрогнозировал замедление роста цен в Беларуси и назвал 3 «инфлятогенных» продукта