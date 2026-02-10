Инфляция в Беларуси замедлилась до 6,4%

Опубликовано: 10.02.2026 13:47 , Обновлено: 10.02.2026

Национальный статистический комитет (Белстат) 10 февраля опубликовал данные по январской инфляции в Беларуси. Официальная статистика свидетельствует о замедлении роста цен - как в целом, так и по отдельным категориям товаров, а вот цены на услуги, наоборот, продолжили расти. Разбираемся подробнее.

Так, согласно официальной статистике, общий уровень годовой инфляции в Беларуси в январе 2026 года снизился на 0,4 процентных пункта - до 6,4% (в декабре 2025 года был 6,8%).

Как и в предыдущие месяцы, самый существенный рост в начале года показали продукты питания. Относительно цен января 2025-го они подросли на 8,6% , но это уже меньше, чем в декабре (тогда продовольственная инфляция подскочила до 9%).

Такая же картина - по непродовольственным товарам. Рост цен на них в январе замедлился сразу на 0,5 процентных пункта - до 2,5% (в декабре было 3%).

А вот с ценами на услуги ситуация складывается несколько иная: если в декабре показатель годовой инфляции по этому пункту составлял 8%, то в январе он подрос ещё на 0,2 процентных пункта - до 8,2% .

При этом, по данным Белстата, базовый индекс потребительских цен (то есть показатель, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера) в январе 2026 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,3%.

Напомним, белорусские власти решили перенести плановое повышение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), которое было намечено на этот месяц. Перерасчёт тарифов перенесли с 1 января на 1 марта по предложению правительства из-за резко возросшего энергопотребления на фоне сильных морозов.

Лукашенко перенёс повышение тарифов ЖКХ на 2 месяца