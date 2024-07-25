Импорт в Беларуси вырос на 4,1% за 4 месяца. А что с экспортом?

Опубликовано: 25.07.2024 18:11 , Обновлено: 25.07.2024

Национальный банк Беларуси представил аналитический отчёт за январь-апрель 2024 года. Согласно данным, ВВП страны составил 91,5 миллиардов долларов, или 105,2% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2023 года. При этом импорт товаров и услуг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стал выше на 4,1% и составил 15,8 миллиардов долларов.

В Нацбанкеотметили, что по внешнеторговым операциям сформировался чистый импорт в размере 146,8 миллионов долларов. По отношению к ВВП сальдо внешней торговли товарами и услугами за первые четыре месяца составило 0,7%.

Что касается экспорта товаров и услуг , то показатели схожи. Так, за январь-апрель текущего года он увеличился на 2,1% и составил 15,6 миллиардов долларов (по отношению к аналогичному периоду 2023 года). Таким образом, мы видим, что Беларусь больше закупает, чем продаёт.

Интересно, что ранее министр промышленности Беларуси Александр Ефимов заявлял, что дальнейшее развитие отрасли будет опираться на три “И”: инвестиции, инновации и импортозамещение. По его словам, за счёт этого страна планирует “в ближайшие годы существенно расширить линейку продукции” — до 2030 года должны появиться более 2 тысяч новых видов товаров, передало БелТА.

“В науку планируется инвестировать более 1,5 миллиарда рублей. А в целом инвестиции в производство будут нарастать из года в год. В 2024-м они должны увеличиться на 30% к уровню 2023-го (за этот период они, к слову, были довольно значительными: в прошлом году составили столько же, сколько в 2021 и 2022 годах вместе взятых)”, — отметил министр.

Ранее Telegraf.news писал, что аналитики Евразийского банка развития рассказали, какие отрасли в настоящее время выступают “локомотивом экономики” Беларуси и обеспечивают прирост ВВП, а также назвали ту сферу, в которой наметилась “тенденция восстановления”.

В ЕАБР назвали «основные локомотивы» экономики Беларуси. В какой отрасли заметили «тенденцию восстановления»?