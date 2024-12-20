"Имеют постоянные серьезные доходы" - Власти Минска пообещали активизировать "выявление" этой категории жителей. Кому приготовиться?

Опубликовано: 20.12.2024 10:13 , Обновлено: 20.12.2024

Председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев 20 декабря заявил о "необходимости активизировать работу" по выявлению определенной "категории людей". Он также объяснил, какие "новые подходы" нужно выработать властям столицы в отношении таких жителей.

“Есть категории людей, которые официально не трудоустроены, но, как показывает анализ, имеют постоянные серьезные доходы. При этом продолжают получать льготы, пользоваться социальными благами”, — сказал мэр Минска на заседании горисполкома.

По его словам, “необходимо активизировать работу по выявлению фактов скрытого трудоустройства и последующему реагированию на них в рамках действующего законодательства”.

Кроме того, Кухарев призвал “выработать, если это необходимо, новые подходы, которые позволят максимально вовлечь неработающих граждан в трудовую деятельность”.

В свою очередь председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Петр Шутько на заседании отчитался, что за 9 месяцев 2024 года “трудоустроено почти 25 тыс. неработающих граждан”.

По его словам, кроме проведения ярмарок вакансий, “принимаются дополнительные меры по усилению воздействия к лицам, длительное время не работающим, а также к лицам, осуществляющим незаконную предпринимательскую деятельность”. Однако конкретных примеров не привел.

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Напомним, что в Беларуси неработающие люди, так называемые «тунеядцы», входят в список людей, которые должны оплачивать жилищно-коммунальные услуги с полным возмещением затрат на их оказание (100% коммуналки).

С начала 2019 г. «тунеядцы» возмещают 100% от стоимости горячего водоснабжения в своем доме или квартире. А с 1 мая 2021 г. — еще и полные тарифы на тепло и газ.

Однако, из списков «тунеядцев» исключают, например, мам детей до 7 лет, многодетных мам, родителей ребенка-инвалида младше 18 лет и других.

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Ранее Telegraf.news писал, что в Белорусской республиканской коллегии адвокатов рассказали, могут ли фермера, который на месяц уехал из страны, причислить к гражданам, не занятым в экономике.

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