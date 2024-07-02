"Идея всегда есть" - Беларусь запланировала попросить денег у России. На что?

Опубликовано: 02.07.2024 14:43 , Обновлено: 02.07.2024

Посол Беларуси в России Александр Рогожник сообщил журналистам, что белорусская сторона "проработает" с РФ выделение дополнительных денег для "высокотехнологичных проектов". И подробно рассказал, что за они.

Сначала Рогожник напомнил, что до этого Россия выделила Беларуси кредит на 105 млрд российских рублей (или 3,84 млрд белорусских) для совместных проектов по импортозамещению.

“Сегодня эти все ресурсы фактически освоены, и мы перейдем к следующему этапу - проработке с российской стороной дополнительного выделения пакета для реализации высокотехнологичных проектов, которые будут направлены на обеспечение технологической независимости Союзного государства”, - процитировало посла агентство БелТА.

По словам Рогожника, это проекты в сфере микроэлектроники, авиастроения, станкостроения, роботизации и автоматизации производства. “Идея всегда есть, вопрос в экономической составляющей этих идей”, - заметил дипломат.

Он также рассказал, что на российском рынке, куда идет продукция белорусской промышленности, конкуренция растет каждый год по всем категориям товаров. “От этого никуда не уйти. Самое главное здесь - работать в три-четыре раза больше”, - считает Рогожник.

Посол добавил, что продать можно сегодня все, но нужно прилагать усилия.

Ранее Telegraf.news сообщал, что председатель правительства России Михаил Мишустин на переговорах с премьер-министром Беларуси Романом Головченко в апреле заявил, что для размещения новых белорусских облигаций в РФ необходимо вернуть старые долги.

Мишустин попросил Головченко вернуть долги. За что?