Хватит ли белорусам своих свежих овощей и фруктов до нового урожая? МАРТ проверил закрома

Опубликовано: 03.03.2025 08:02 , Обновлено: 03.03.2025

Министр антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович 2 марта рассказал об итогах проверки стабилизационных фондов по всей Беларуси. По его словам, в "закрома родины" проверяющих направили, чтобы убедиться в том, что сохранившихся объемов плодоовощной продукции достаточно, чтобы обеспечить весь потребительский рынок страны до конца межсезонья.

Проверку стабилизационных фондов две недели назад проводило главное управление Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) совместно с управлениями торговли и услуг облисполкомов. Сами фонды закладываются до межсезонного периода, чтобы избежать перебоев с плодоовощной продукцией с октября по май, то есть дотянуть до нового урожая на овощах и фруктах, выращенных в самой Беларуси.

Рассказывая о результатах проверки в эфире гостелеканала “Беларусь 1”, Карпович заявил, что у ведомства нет никаких опасений по поводу запасов на сегодняшний день.

“На весь межсезонный период мы заложили более 121 тыс. тонн плодоовощной продукции. Из них на сегодняшний день у нас остатки должны быть по плану порядка 48 тыс. тонн, однако фактически их 57 тыс. тонн. То есть ещё запас, который мы можем продать на экспорт и который можно отрегулировать при поставках на внутренний рынок в случае возникновения повышенного спроса”, - отчитался глава МАРТ.

Он пояснил, что имеющуюся в избытке плодоовощную продукцию Беларусь может пустить на экспорт в Россию, где, по словам Карпович а, “большой рынок и высокий спрос”. Это может позволить стране дополнительно заработать валюту. В настоящее время, в частности, ведомство рассматривает возможность снятия действующего ограничения на вывоз моркови.

Ранее Telegraf.news рассказал, что лицензирование экспорта моркови было введено в начале этого года. Под лицензирование вместе с ней также попала столовая свекла, а с осени вывозить из Беларуси без одобрения МАРТ и местных исполкомов запретили также яблоки, капусту и репчатый лук.

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