"Хозяйский подход" - Лукашенко согласился сносить "хрущевки" в Беларуси. Но не до конца. Когда начнут?

Опубликовано: 30.10.2023 14:09 , Обновлено: 30.10.2023

Заместитель премьер-министра Анатолий Сивак 27 октября предложил Александру Лукашенко сносить старые "хрущевки", так как они требуют капитального ремонта. При этом, он предложил делать это не полностью. Как это?

«У нас сегодня остаются дома, которые надо капитально ремонтировать. Они в пограничном состоянии. Можно пятиэтажку хрущевку снести, коробку, оставив фундамент, и на него поставить», - поделился своей рационализаторской идеей замглавы Совмина.

В ответ Александр Лукашенко заявил, что ждёт внесения от правительства официального предложения и пообещал, что обязательно одобрит его. “Это как раз хозяйский подход”, - заявил он.

Пока неясно, что будет с жителями таких старых домов, как и где им будут компенсировать жилье. В пресс-службе Александра Лукашенко сообщили, что снос может быть включен в планы на строительство на предстоящую пятилетку.

Ранее Телеграф сообщил, что Телерам-канал “Пул первого”, который ведет окружение Александра Лукашенко, опубликовал фото домов из железобетона, которые предложат белорусам, как альтернативу покупке квартир или строительству самостоятельно.

Стала известна цена железобетонных домиков, что предложат белорусам, вместо квартир