Гродненские лесхозы позвали белорусов садить лес. Сколько пообещали платить?

Опубликовано: 05.03.2024 14:01 , Обновлено: 05.03.2024

Гродненское производственное лесохозяйственное объединение (ГПЛХО) предложило белорусам принять участие в посадке леса. Сколько можно на этом заработать?

“Лесхозы Гродненского ГПЛХО приглашают желающих принять участие в создании будущих лесов на возмездной основе” — такое сообщение появилось в Instagram Гродненского лесхоза.

“Слонимская газета” решила поинтересоваться, сколько можно на этом заработать и позвонила в лесхозы Гродненских районов. Как оказалось, расценки отличаются.

Так, в Волковысском лесхозе расценки связали с типом почвы. За посадку 1000 саженцев на легкой почве пообещали заплатить 65,30 рублей, на средней — 73,70 рублей, на тяжелой — чуть более 97 белорусских рублей. В лесхозе отметили, что большинство площадей, где производятся посадки — это средние почвы.

В Скидельском лесхозе отметили, что для посадки леса обязательно задействовать два человека. Посадившему 1000 саженцев решили заплатить 50 рублей. Работа с саженцами с закрытой корневой оценили дороже — в 53 рублей.

Слонимский лесхоз за “качественную посадку” 1000 саженцев предложил около 55 рублей.

В Дятловском лесхозе, к сотрудничеству с физлицами не готовы.

Узнать о расценках в других районных центрах Гомельской области можно позвонив по телефонам указанным в сообщении Гродненского лесхоза в Instagram:

Волковысский лесхоз +375 1512 620 70;

Гродненский лесхоз +375 152 41 75 97;

Дятловский лесхоз +375 1563 6 12 50;

Ивьевский лесхоз +375 1595 6 34 19;

Лидский лесхоз +375 154 611 430;

Новогрудский лесхоз +375 1597 3 40 70;

Островецкий опытный лесхоз +375 1591 7 86 25;

Скидельский лесхоз +375 152 47 30 42;

Слонимский лесхоз +375 1562 65 7 55;

Сморгонский опытный лесхоз +375 1592 3 71 25;

Щучинский лесхоз +375 1514 47 1 74.

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