"Готовы к этому?" - Лукашенко назвал условие, при котором Беларусь откажется от трудовых мигрантов

Опубликовано: 31.07.2025 14:29 , Обновлено: 31.07.2025

Александр Лукашенко 31 июля на совещании с руководителями дипломатических представительств Беларуси затронул тему трудовой миграции. Президент назвал условие, при котором страна, по его мнению, может обойтись без привлечения дополнительных рабочих рук из-за границы.

Лукашенко заверил, что Беларусь готова “принять всех тех, кто хочет работать, кто уважает наше государство и народ”, но при этом потребовал от приезжих рабочих и специалистов “вести себя достойно и работать”, передало госагенство БЕЛТА.

“Это не значит, что любой к нам приедет и будет творить все то, что ему захочется”, - заявил Лукашенко, заверив, что “лично интересуется” трудовыми мигрантами, приехавшими в Беларусь. По его словам, на сегодняшний день “мы не имеем никаких претензий к ним”.

Говоря о приглашении новых рабочих рук в Беларусь, Лукашенко заявил, что последнее слово в этом вопросе должно оставаться за послами тех государств, откуда предполагается приглашать специалистов.

Одновременно с этим глава государства озвучил и другую альтернативу, при которой страна может вовсе отказаться от трудовых мигрантов. Для этого, по его словам, самим белорусам повысить производительность труда - в три раза . Только так, по мнению Лукашенко, Беларусь сможет успешно конкурировать на соседних рынках.

“В любом трудовом коллективе надо спросить: “Готовы к этому?” Если готовы, не берите никаких мигрантов”, - заявил Президент.

От тех же, кто решит привлекать трудовых мигрантов, Лукашенко потребовал гарантировать им безопасность и равные права. “Требование одно: трудиться, давать результат”, - пояснил свою позицию глава государства.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце апреля 2025 года, после того, как Лукашенко публично пригласил в страну до 150 тыс. пакистанских рабочих, он подробно объяснил, почему считает трудовых мигрантов «выгодными» для Беларуси.

«Баш на баш» — Лукашенко рассказал, почему считает, что мигранты из Пакистана выгодны Беларуси