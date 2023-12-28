Влияют на внимание? Госстандарт запретил в Беларуси российские колбаски

Опубликовано: 28.12.2023 14:46 , Обновлено: 28.12.2023

Госстандарт Беларуси сообщил 28 декабря, что проверил на безопасность продукт из мяса птицы сыровяленый «Колбаски куриные с чесноком» «Из мяса». Оказалось, что в них содержатся вещества, которые могут влиять на внимание и активность детей.

“В результате проведенных испытаний установлено наличие незаявленного в маркировке консерванта бензойной кислоты в количестве 100 мг/кг”, - рассказали в Госстанларте.

Также в колбасках нашли незаявленные в маркировке синтетические красители желтый «солнечный закат» FCF (Е110) в количестве 99,3 мг/кг и понсо 4R (Е124) в количестве 21,3 мг/кг.

А на упаковке проверяющие не нашли обязательной надписи: «Содержит красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей”.

Ранее Телеграф писал, что государственный комитет по стандартизации запретил продавать в Беларуси мужскую туалетную воду российского производства, которую выпускают в весьма специфической упаковке: флакон стилизован под бутылку водки в миниатюре. Узнали, за что оригинальную парфюмерию внесли в Реестр опасной продукции.

Госстандарт Беларуси запретил туалетную воду в виде водки. Дело не в аромате?