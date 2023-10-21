Госстандарт запретил некоторые товары торговой сети Kari из-за "квазипиковых" помех. Что произошло?

Опубликовано: 21.10.2023 19:53 , Обновлено: 21.10.2023

Госстандарт ошарашил многих белорусов известием, что решил запретить к продаже некоторые товары популярной торговой сети Kari. К счастью (или нет), речь идёт не об обуви или аксессуарах.

Уже какое-то время магазины Kari продают не только обувь, шнурки, украшения и сумки. Там можно найти всякие приятные мелочи для дома, а ещё кухонные приборы.

Но оказалось, что Госстандарт доволен качеством не всех из них. На этой неделе стало известно, что у зарядки для мобильных телефонов и гаджетов торговой марки Kari “квазипиковые и средние значения напряжения радиопомех, создаваемые на сетевых зажимах, превышают допустимые нормы”.

Проблемы нашли и у мясорубки с маркировкой «kari home» модель Е48, у которой те самые загадочные “квазипиковые и средние значения напряжения радиопомех” тоже превысили нормы, принятые а Таможенном союзе.

Такую же проблемы обнаружили и у миксера торговой марки Kari.

Ранее Телеграф писал, что Госстандарт запретил к продаже некоторые виды пивных напитков и вяленую рыбу. Но не из-за “квазипиковых значений радиопомех”.

Госстандарт запретил в Беларуси пиво и вяленую псевдорыбу из России. За что?