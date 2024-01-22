Госстандарт назвал товаром года в Беларуси шпалы

Опубликовано: 22.01.2024 18:54 , Обновлено: 22.01.2024

В пресс-службе Белорусской железной дороги сообщили, что в рамках государственного конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» в 2023 году чиновники назвали товаром года сразу два вида шпал.

“Среди лауреатов – многолетний надежный партнер Белорусской железной дороги ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод”, - [link href=“https://t.me/belrw_official/5611” rel=“noopener” target=“_blank”] похвалились [/link] в БелЖД.

Там рассказали, что сразу два вида шпал взяли номинации «Продукция производственно-технического назначения». Среди них оказались “шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи, пропитанные средством защитным СМПС”. А также “шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи, пропитанные раствором биозащитным на основе антисептика Tanalith E”.

Чем отличились такие специфичные и с виду простые изделия и каких конкурентов обошли в 2023 году, в БелЖД решили не уточнять.

Кто проводит ежегодный конкурс “Лучшие товары Республики Беларусь”?

Постановление об утверждении итогов конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2023 года было подписано председателем Госстандарта Беларуси ещё в декабре прошлого года. В документе список победителей занял 26 страниц. Все товары и услуги там разделены на виды деятельности и регионы. Т.е в каждой области могут быть свои победители.

Конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь» проводится ежегодно, начиная с 2002 года, по совместной инициативе Госстандарта, областных исполнительных комитетов и Мингорисполкома.

В каждой номинации по решению республиканской конкурсной комиссии среди лауреатов конкурса могут быть определены товары для присуждения статуса «Новинка года», а также специальных наград «Стабильное качество», «Лучший в отрасли», «Выбор потребителя», «За успехи в импортозамещении».

[info_b]С полным списком победителей конкурса в 2023 году можно ознакомится на [link href=“https://gosstandart.gov.by/assets/files/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0_%D0%9B%D0%A2%20%D0%A0%D0%91_2023.pdf” rel=“noopener” target=“_blank”] сайте Госстандарта (документ pdf) [/link].[/info_b]

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