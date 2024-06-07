Госстандарт дал белорусам 7 недель, чтобы выбрать самые «эстетичные» отечественные товары. На что повлияет?

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Опубликовано: 07.06.2024 12:57 , Обновлено: 07.06.2024

Госстандарт Беларуси предложил неравнодушным жителям Республики принять участие в голосовании за самую красивую упаковку и внешний вид товара. По информации ведомства, это необходимо для того, чтобы впоследствии присвоить продукту знак качества. Отдать свой голос за понравившуюся этикету можно до 26 июля.

В связи с тем, что 2024 год в Беларуси объявили годом качества, Александр Лукашенко в январе учредил Государственный знак качества — пятиугольник с перевёрнутой буквой “К” и надписью “Беларусь”. Ожидается, что отметка появится на лучших товарах трёх групп: продовольственные, промышленные и товары производственно-технического назначения. Все они должны быть произведены юрлицами на территории Беларуси и отвечать 5 главным критериям:

безопасность;

экологичность;

инновационность;

технологичность;

эстетичность.

Логотип Государственного знака качества

И если первые 4 будут оценивать специальные органы, то пятый критерий — эстетичность — оставили за белорусами. Так, на сайте Госстандарта предложили выбрать те товары, внешний вид которых учитывает “информационную выразительность, гармоничность, рациональность формы, совершенство исполнения и оформления продукции”.

“В настоящее время областные и Минский городской исполкомы уже направили в Госстандарт комплекты заявок, поступивших от предприятий на присвоение продукции Государственного знака качества. Всего представлены заявки от свыше 200 предприятий более чем на 600 наименований продукции”, — отметили в ведомстве.

На сайте Госстандарта — более 600 продуктов, внешний вид которых предложили оценить белорусам

[info_b]К слову, показатель безопасности будет оценивать Госстандарт, критерий экологичности — Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. За инновационность ответит Государственный комитет по науке и технологиям, технологичность — республиканские органы госуправления и Национальная академия наук.

Окончательное решение — присваивать или нет знак качества — принимает Республиканская аттестационная комиссия, куда входят премьер-министр, вице-премьеры и представители госорганов, которые отвечают за то или иное предприятие. Производитель получает знак на два года.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что Совет Министров Беларуси определил, какими способами в магазинах будут выделять товары с Государственным знаком качества, а какая отечественная продукция его не получит. Документ опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

Совмин Беларуси постановил «выделить» в магазинах товары со знаком качества. А какие его не получат?