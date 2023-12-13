Госконтроль предложил белорусам пожаловаться на нехватку банкоматов
Комитет государственного контроля открыл для жителей всей страны временную "горячую" линию по вопросам доступности банковских услуг для населения. Ведомство дало белорусам три дня на то, чтобы пожаловаться, в числе прочего, на нехватку банкоматов, в том числе, в сельской местности и малых городах.
Обращаться на “горячую” линию по данным вопросам можно с 13 по 15 декабря в рабочее время:
- с 10:00 до 13:00
- с 14:00 до 17:00.
При этом озвучить свои претензии и жалобы можно как по телефону, позвонив на короткий номер 191 , так и прислав сообщение в чат-бот телеграмм-канала Комитета госконтроля.
Актуальность данной проблемы в ведомстве объяснили тем, что в настоящее время многие банки страны активно уходят в онлайн режим и агитируют клиентов пользоваться услугами через интернет.
“При этом банковские учреждения закрывают офисы и сокращают количество банкоматов, в том числе в малых городах и сельской местности”, - пояснили в КГК, отметив, что в результате некоторые белорусы сталкиваются со сложностями в получении банковских услуг или снятием наличности. Чтобы понять масштаб проблемы, ведомство и открыло “горячую” линию.
Напомним, на днях один из крупнейших банков страны, “Сбер Банк” (Беларусь) предупредил своих клиентов об очередных внеплановых техработах, из-за которых временно могут не работать некоторые банкоматы. Но если обычно такие “временные неудобства” со стороны банка ограничиваются несколькими часами и, как правило,в ночное время, то в этот раз перебои могут наблюдаться в течение целой недели.
Один из крупнейших банков Беларуси предупредил о целой неделе перебоев в работе банкоматов