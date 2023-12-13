Госконтроль предложил белорусам пожаловаться на нехватку банкоматов

Опубликовано: 13.12.2023 07:41 , Обновлено: 13.12.2023

Комитет государственного контроля открыл для жителей всей страны временную "горячую" линию по вопросам доступности банковских услуг для населения. Ведомство дало белорусам три дня на то, чтобы пожаловаться, в числе прочего, на нехватку банкоматов, в том числе, в сельской местности и малых городах.

Обращаться на “горячую” линию по данным вопросам можно с 13 по 15 декабря в рабочее время:

с 10:00 до 13:00

с 14:00 до 17:00.

При этом озвучить свои претензии и жалобы можно как по телефону, позвонив на короткий номер 191 , так и прислав сообщение в чат-бот телеграмм-канала Комитета госконтроля.

Актуальность данной проблемы в ведомстве объяснили тем, что в настоящее время многие банки страны активно уходят в онлайн режим и агитируют клиентов пользоваться услугами через интернет.

“При этом банковские учреждения закрывают офисы и сокращают количество банкоматов, в том числе в малых городах и сельской местности”, - пояснили в КГК, отметив, что в результате некоторые белорусы сталкиваются со сложностями в получении банковских услуг или снятием наличности. Чтобы понять масштаб проблемы, ведомство и открыло “горячую” линию.

Напомним, на днях один из крупнейших банков страны, “Сбер Банк” (Беларусь) предупредил своих клиентов об очередных внеплановых техработах, из-за которых временно могут не работать некоторые банкоматы. Но если обычно такие “временные неудобства” со стороны банка ограничиваются несколькими часами и, как правило,в ночное время, то в этот раз перебои могут наблюдаться в течение целой недели.

Один из крупнейших банков Беларуси предупредил о целой неделе перебоев в работе банкоматов