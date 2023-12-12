Один из крупнейших банков Беларуси предупредил о целой неделе перебоев в работе банкоматов

Опубликовано: 12.12.2023 08:46 , Обновлено: 12.12.2023

Один из крупнейших банков страны, "Сбер Банк" (Беларусь) предупредил своих клиентов об очередных внеплановых техработах, из-за которых временно могут не работать некоторые банкоматы. Но если обычно такие "временные неудобства" со стороны банка ограничиваются несколькими часами и, как правило,в ночное время, то в этот раз перебои могут наблюдаться в течение целой недели.

Как сообщили в пресс-службе белорусского “Сбер Банка” , с 12 по 19 декабря 2023 года специалисты будут проводить внеплановую техническую настройку устройств самообслуживания. Из-за этого, по их словам, “могут наблюдаться трудности” в их работе.

В банке посоветовали клиентам на этой неделе перед тем, как отправиться к тому или иному устройству самообслуживания для совершения любых банковских операций, уточнить его “актуальный статус работоспособности” по телефону:

5-148-148 (A1 MTS Life:))

О плановых технических работах также предупредил своих клиентов и “Белгазпромбанк”. Работы запланировали на 13 декабря, и из-за них с 06:30 до 08:30 могут наблюдаться кратковременные перебои в работе мобильных приложений “BGPB mobile” и “BGPB Business”.

“Белгазпромбанк” рекомендовал клиентам в этот период пользоваться полной версией “Интернет-банка”.