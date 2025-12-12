В Минлесхозе Беларуси показали, почему не всю буреломную древесину убрали в лесах - "Мы едва смогли добраться"

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Опубликовано: 12.12.2025 08:11 , Обновлено: 13.12.2025

В Быховском районе Могилевской области состоялось выездное заседание штаба по заготовке, вывозу и реализации древесины, образовавшейся после сильных штормов в Беларуси в этом году.

Участники совещания выехали в лес, чтобы воочию убедиться в условиях, в которых приходится вывозить заготовленную древесину. Минлесхоз опубликовал фото с места лесного совещания, заявив, что “погодные условия фактически делают невозможной вывозку отдельных штабелей”.

Тем не менее заместитель начальника управления лесного хозяйства министерства Виктор Звертовский потребовал, чтобы лесхозы сделали все, чтобы всё-таки вывезти древесину, причем в поставленные ранее сроки.





















Ему ответил начальник управления производства и реализации продукции Андрей Мацкевич, заявив, что это нереально.

“Погода не играет нам на руку, сегодня на отдельные участки мы едва смогли добраться даже на ЗИЛ-131 — кругом распутица, техника вязнет. Очевидно, что сроки вывозки древесины придется корректировать. Но это не значит, что нужно расслабляться. Малейшие заморозки — и древесина должна вывозиться с недоступных сегодня участков”, — изложил план действий Андрей Мацкевич.