Госкомимущество предложило обязать белорусов регистрировать всю недвижимость. А наказывать будут?

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Опубликовано: 21.06.2023 17:10 , Обновлено: 21.06.2023

Председатель Государственного комитета по имуществу (Госкомимущество) Дмитрий Матусевич в интервью телеканалу "Беларусь 1" 21 июня заявил, что хочет обязать сделать процедуру регистрации недвижимого имущества обязательной для всех белорусов.

По его словам, это нужно, чтобы “правильно” начислять налоги, а ещё для “защиты прав гражданина, у которого есть какие-то объекты недвижимости, земельные участки либо другая собственность”.

“Мы считаем необходимым сделать обязательной государственную регистрацию имущества как таковую. Напомним, сейчас она носит рекомендательный характер”, - заявил чиновник.

По его словам, власти уже поддержали такое предложение. Но когда норма будет введена, Дмитрий Матусевич не уточнил. “…будем предлагать это пока без введения административной ответственности”, - пообещал чиновник

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко подписал закон № 240-З от 3 января 2023 года «Об изъятии имущества». Согласно закону, в первую очередь изъятие коснется иностранных государств и всех, кто совершил «недружественные действия» или натолкнул иностранные государства на такие действия по отношению к Беларуси. Это касается и физических и юридических лиц. При этом место регистрации значения не имеет.

В Беларуси разрешили изымать недвижимость за «недружественность»