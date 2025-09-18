Гомельские чиновники под видом "тайных покупателей" обошли 100% сельских магазинов. Что обнаружили?

Опубликовано: 18.09.2025 18:43 , Обновлено: 18.09.2025

На официальном канале санитарно-эпидемиологической службы Гомельской области сообщили, что чиновники и органы профсоюзов с помощью "метода тайного покупателя" обошли 100% всех торговых точек в сельской местности региона.

Об этом было объявлено на заседании президиума областного Совета депутатов, где одним из основных вопросов стало качество торгового обслуживания населения в сельской местности.

“Особое внимание было уделено ассортименту и качеству товаров, состоянию торговых объектов и территориям вокруг них. Есть ряд нареканий, наша задача – выработать рекомендации по недопущению негативных фактов и чтобы люди на местах были довольны», – заявила член Совета Республики, председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич не вдаваясь в подробности.

В то же время главный государственный санитарный врач Гомельской области Сергей Кравченко сообщил, что по итогам проверок был “выявлен ряд замечаний” в его сфере.

Ранее Telegraf.news писал, что в министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) опубликовали промежуточные итоги “Народного контроля”. Так в ведомстве назвали опрос, где каждый желающий мог анонимно оставить отзыв о любом магазине в Беларуси.

Где «грубят», а где просрочка? МАРТ опубликовал результаты «народного контроля» белорусских магазинов