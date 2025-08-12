Головченко рассказал, упадут ли проценты по кредитам белорусов в ближайшее время

Опубликовано: 12.08.2025 15:51 , Обновлено: 12.08.2025

Председатель правления Национального банка Роман Головченко 12 августа рассказал, что в ближайшее время будет ставкой рефинансирования, от которой напрямую зависят некоторые потребительские кредиты, а также банковские вклады в национальной валюте.

Действующую ставку рефинансирования в 9,75% Головченко назвал “актуальной” и заявил, что в Нацбанке в настоящее время “не видят причин к ужесточению денежно-кредитной политики” и повышению этого показателя, передало госагентство БЕЛТА.

Более того, Головченко не исключил возможности понижения ставки рефинансирования.

“Национальный банк внимательно отслеживает ситуацию и при необходимости будет принимать меры”, - заявил руководитель финансового регулятора Беларуси.

Он подчеркнул, что в настоящее время в белорусской экономике “достаточно денежной массы” для удовлетворения инвестиционных потребностей страны и развития экономики, а также заверил, что специалисты Нацбанка “тщательно отслеживают” все происходящие процессы и готовы “адекватно и вовремя реагировать на складывающуюся ситуацию” благодаря “широкому набору инструментов”, имеющемуся в их распоряжении.

[inf]Напомним, что помимо ставки рефинансирования на размер процентов по кредитам в Беларуси также влияют значения расчётных величин стандартного риска (РВСР). Эту величину Нацбанк поддерживает на одном уровне уже два месяца к ряду.[/inf]

Ранее Telegraf.news рассказал, что Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 августа на встрече с Головченко потребовал, чтобы у белорусских банков не было “лишних” денег.

Лукашенко потребовал, чтобы у белорусских банков не было «лишних» денег