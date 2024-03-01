Головченко рассказал, чего "жёстко потребовал" от пинских чиновников
Сегодня, 1 марта, Премьер-министр Беларуси Роман Головченко прибыл с визитом в Пинск. Целью он обозначил "посещение ряда предприятий" и "контроль выполнения поручений Правительства", в особенности реализацию программы ускоренного социально-экономического развития 11 регионов 80+.
Вначале премьер посетил завод по производству стартерных аккумуляторных батарей “Зубр Энерджи», потом — «Амкодор-Пинск». Закончилась рабочая поездка руководителя подведением итогов на совещании с местными чиновниками.
“Район отстает по многим показателям от своих соседей из Брестской области, — заявил Роман Головченко после совещания в Пинском горисполкоме, — И по уровню заработной платы, и по вводимому жилью, и по рентабельности продаж, и по экспорту.”
Премьер-министр остался недоволен оперативностью реализации проекта строительства индустриального парка, напомнив, что решение о его строительстве было принято ещё в конце 2022-го года, а на улучшения инфраструктуры и производства Пинска было привлечено “порядка 300 миллионов рублей инвестиций”.
“Пока что мы всё еще находимся на стадии бумаг, поэтому я жестко потребовал ускорить процесс”, — сказал премьер-министр.
[info_b]Напомним, что научно-технологический парк – “Технопарк “Полесье”, учредителем которого являются Белорусский инновационный фонд, Пинский горисполком и Полесский государственный университет, заявил о старте работ по строительству индустриального парка еще летом 2023-го года. О том, каким будет “Пинский “Великий камень”, рассказывали на “ТРК Пинск”.[/info_b]
Головченко заявил, что сдачу первых площадей власти ожидают уже в текущем году. По его мнению именно промышленность должна стать “ключом” в вопросе развития региона.
Ранее Телеграф писал о том, что Премьер-министр Беларуси подписал постановление Совета министров №96 от 8 февраля 2024 года, в котором установил новые правила премирования и выплаты бонусов руководителям предприятий с госдолей.
Головченко ввел новые правила выплаты премий директорам госпредприятий. Сколько годовых окладов?