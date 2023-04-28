Головченко предложил российскому губернатору перейти в «турборежим»

Опубликовано: 28.04.2023 09:44 , Обновлено: 28.04.2023

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 28 апреля встретился с губернатором Иркутской области России Игорем Кобзевым. В каких сферах предложил переходить в «турборежим»?

Головченко рассказал, что они с Кобзевым нашли новые темы, которые нужно «предметно отрабатывать». Например, сотрудничество в сфере лесного хозяйства, вопросы строительства, а также экспорт продовольствия.

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Белорусский премьер подчеркнул, что наша страна — «один из крупнейших мировых экспортеров продуктов питания», а «по сырам и маслу мы на одних из первых мест в мире», то нужно нарастить поставки в Китай, передает госагентство БелТА.

«Китай — это сосед Иркутской области, а в регионе работает много бизнеса. Почему бы не использовать логистические и коммерческие возможности российской области, чтобы увеличить поставки белорусской продукции на рынок Китая?» — отметил Головченко.

Он призвал заняться этим вопросом и подключать иркутский бизнес.

«В нынешних условиях надо переходить в турборежим», — предложил Головченко.

Ранее Телеграф писал, что Головченко рассказал, сколько «западные партнёры» давали денег на белорусские дороги.

Головченко рассказал, сколько «западные партнёры» давали денег на белорусские дороги