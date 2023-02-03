Головченко предложил использовать технологии Египта и Кубы, чтобы не отставать от мира

Опубликовано: 03.02.2023 13:06 , Обновлено: 03.02.2023

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 3 февраля во время заседания Евразийского межправительственного совета в Алматы заявил, что хочет сотрудничать с Ираном и Кубой в сфере технологий, чтобы экономика Беларуси была современной. Но не только с ними.

“На текущем этапе исключительно важной является технологическая кооперация с дружественными нам зарубежными странами. Это позволит избежать ловушки построения “экономики вчерашнего дня”. Китай, Вьетнам, Иран, Египет, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты, Куба - в мире достаточно государств, которые готовы сотрудничать с нами на основе равноправия и взаимоуважения”, - похвалился белорусский чиновник.

По его словам, использование же деталей из “недружественных стран”, наоборот, мешают развитию экономик стран ЕАЭС в связи с рискам новых санкций.

Что на это ответили представители стран ЕАЭС, которые не подверглись в отличие от Беларуси и России санкциям, пресс-службы не сообщили. Однако известно, что премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров признался, что его речь была частично сгенерирована нейросетью ChatGPT, разработанной как раз в “недружественных странах”.

В свою очередь, Роман Головченко предложил странам ЕАЭС создавать совместные товары “под евразийским брендом, в производство которых вовлечены предприятия всех государств-членов”.

Напомним, что 31 октября премьер правительства Беларуси Роман Головченко рассказал, как все, по его мнению, хорошо складывается для белорусской экономики. Такой оптимизм он излучал в Беларуси спустя пару дней после того, как назвал 2022 год самым тяжёлым.

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