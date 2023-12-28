Головченко поручил потратить "космические" деньги на гигантское картофелехранилище в Толочине

Опубликовано: 28.12.2023 07:51 , Обновлено: 28.12.2023

Совет министров Беларуси подписал постановление №935 от 26 декабря 2023 года, в котором поручил министерству финансов выделить 2 258 112 рублей для строительства картофелехранилища на 20 тыс. тонн на «Толочинском консервном заводе». Документ подписал премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Хранилище картошки в Толочине запланировали масштабное. Для примера, в стабфонды овощей Беларуси на зиму 2023/24 всего запланировали заложить — 47,6 тыс. тонн картофеля. Т.е. только один новый склад картофеля в Толочине закроет более 40% потребностей страны.

Деньги же на проект в правительстве предложили забрать у других бюджетных проектов. Так правительственные чиновники поручили направить на строительство склада для картошки 2 088 567 рублей, выделенных на создания Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли.

Ещё на картофелехранилище правительство перенаправило деньги, предназначенные на проведение социологических опросов населения Национальной академии наук Беларуси ( 47 945 рублей).

Также изъяли деньги (121 600 руб), которые раньше планировали выделить на работы по организации производства продукции (товаров, работ, услуг) научными организациями НАН РБ.

В постановлении Совмина не говорится, почему чиновники решили, что хранение картошки важнее, чем развитие космических технологий и опросы населения. Однако ранее в МАРТ заявили, что часть овощей и фруктов, собранных в Беларуси, заложили в хранилища стабфондов, которые не получили аттестат соответствия, согласно Госстандарту.

[info_b]Подробнее с документом можно ознакомится на Национальном правовом портале Беларуси по этой [link href=“https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22300935” rel=“noopener” target=“_blank”] ссылке [/link]. [/info_b]

В МАРТ рассказали, почему заложили часть белорусского урожая в хранилища, не прошедшие аттестацию