Головченко "перенёс" дату отмены роуминга с Россией. Сколько дешёвых минут и ГБ пообещал?

Опубликовано: 05.11.2024 15:28 , Обновлено: 05.11.2024

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что с 1 марта 2025 года между нашей страной и Российской Федерацией наконец отменят роуминг. По его словам, при путешествиях из Беларуси в Россию и обратно можно будет воспользоваться тарифами, которые сопоставимы с ценами домашней сети. Однако в середине октября в МИД РФ заверили, что отмена роуминга произойдёт не в марте, а 1 января 2025 года.

“…В объёме не менее 300 минут бесплатных входящих голосовых вызовов и не менее 5 ГБ передачи данных в месяц. Это позволит гражданам на территории Союзного государства пользоваться на комфортных условиях ещё большим объёмом голосовых услуг и впервые – значительным объёмом передачи данных”, — пообещал Роман Головченко, передало российское информагентство Sputnik.

К слову, ранее директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук заявил, что с 1 января 2025 года на территории Союзного государства жители двух стран смогут воспользоваться тарифами, которые «сопоставимы в мобильных сетях» Беларуси и России.

При этом дипломат добавил, что подобное решение «позитивно скажется на развитии туризма и укреплении контактов между людьми». Также Полищук напомнил, что с 1 апреля 2022 года Минск и Москва отменили плату за входящие звонки и «упростили жизнь россиянам и белорусам, которые часто путешествуют между двумя странами».

[inf]Роуминг — это возможность общаться за пределами страны, в которой зарегистрирована SIM-карта. Он позволяет человеку созваниваться или вести переписку, используя одну и ту же SIM-карту на родине и за рубежом.[/inf]

«Сейчас готовится следующий шаг — обеспечение с 1 января 2025 года белорусских и российских абонентов услугами связи по комфортным тарифам. Соответствующие договорённости были достигнуты на заседании группы высокого уровня Совмина Союзного государства 27 сентября в Минске», — подчеркнул Полищук, [link href=“https://ria.ru/20241020/rouming-1978965350.html” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] РИА «Новости».

Интересно, что вопрос об отмене роуминга между Россией и Беларусью поднимается регулярно. Ещё в 2018 году Михаил Мясникович, занимавший тогда пост председателя Совета Республики Нацсобрания Беларуси и его российская коллега Валентина Матвиенко заявляли, что буквально через год-полтора между странами «не будет роуминговых проблем». Однако на деле отмену роуминга постоянно откладывали. Станет ли обещание Головченко финальным, покажет время.

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве связи и информатизации Беларуси рассказали, когда в отечественных поездах появится возможность без проблем пользоваться звонками и Интернетом. По словам замминистра ведомства Павла Ткача, планы по развитию сети подвижной сотовой связи есть, однако существуют некоторые нюансы.

Когда в белорусских поездах появится Интернет без тормозов? В Минсвязи рассказали, почему до сих пор не сделали