Головченко утвердил верхнюю планку инфляции на 2026 год и рассказал, что будет с процентами по кредитам

Опубликовано: 16.12.2025 13:25 , Обновлено: 16.12.2025

В Национальном банке Беларуси обсудили и утвердили «Основные направления денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2026 год». По итогам заседания председатель правления Нацбанка Роман Головченко сделал заявление.

«Сегодня правление Национального банка утвердило основные направления денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2026 год. Их роль – показать направленность действий Национального банка на достижение целевых показателей денежно-кредитной политики, которые установлены соответствующим указом Президента Республики Беларусь», – объяснил глава Нацбанка, почему цифры документа его ведомства совпадают с такими же в указе Президента.

Роман Головченко заявил, что в документе прописаны пять показателей, которые должны содействовать ценовой и финансовой стабильности и устойчивому экономическому развитию страны.

Головченко подтвердил, что верхняя планка инфляции в документе установлена на уровне не более 7%. Это больше, чем планировалось на 2025 год, но соответствует фактическому уровню инфляции за 11 месяцев текущего года.

По словам Головченко, проблемные активы не должны превысить 10%. Коэффициент доступности платежной системы — не менее 99,8%. Прирост инвестиционного финансирования — не менее 13%.

Что с кредитами?

При этом Роман Головченко не исключил снижения ставки рефинансирования в 2026 году. Впрочем, как заявил глава Нацбанка, регулятор не планирует значимых изменений в процентной политике. А значит, и ставки по кредитам вряд ли упадут.

“Для сохранения ценовой стабильности мы будем, конечно же, контролировать рост денежного предложения. На это обращал внимание и глава государства, поэтому со стороны Национального банка будут задействованы все имеющиеся в распоряжении для этого инструмента. Важно отметить, что денежное предложение должно формироваться на уровне, который обеспечивает как устойчивую низкую инфляцию, так и удовлетворение платежеспособного, подчеркну, спроса экономики на деньги”, - пояснил Головченко.

«По нашим оценкам, процентные ставки сохранятся вблизи текущих уровней. Если фактическая инфляция будет замедляться быстрее, чем в нашем прогнозе, то мы не исключаем действий по снижению ставки рефинансирования и, соответственно, процентных ставок по депозитам и кредитам», – заявил глава Нацбанка, не уточнив, что будет делать его ведомство, если инфляция начнет ускоряться.

“Но опять-таки, подчеркну, все будет зависеть от реально складывающейся ситуации”, - уточнил чиновник.