Глава турсоюза пожаловался на острую нехватку мест, кадров и продуктов для турбизнеса в Беларуси

Опубликовано: 06.01.2026 09:21 , Обновлено: 06.01.2026

Председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Беларуси Филипп Гулый пожаловался на "кризис роста" в туристической сфере страны. По его словам, отрасль уже "давно подошла к потолку своих возможностей" и в высокий сезон уже не способна качественно удовлетворить спрос туристов, в том числе иностранных.

“В сезон острая нехватка мест. В принципе, тот спрос, который бывает в течение года (это не только майские праздники или июль-август), мы не можем его удовлетворить. У нас не хватает кадров, инфраструктуры, дополнительных инструментов, продуктов, ресурсов, материально-технической базы”, — заявилГулый в эфире гостелеканала СТВ.

По его словам, проблема в меньшей степени касается Минска, но очень характерна для рекреационного потенциала белорусских регионов в целом. Решать проблему, по мнению главы профильного союза, необходимо системно. Конкретные результаты Гулый пообещал белорусам в среднесрочной перспективе - к концу следующей пятилетки.

“Это серьёзный подход - так должно быть. Так в своё время развивалась и выстраивала свою туриндустрию Европа, Америка, Китай. Нужен системный подход”, - заявил глава союза туриндустрии.

При этом Гулый выразил надежду на развитие делового и корпоративного туризма, которому, по его мнению, сейчас “не хватает дополнительной возможности, инфраструктуры, даже где-то креатива”, а также на расширение потока иностранных туристов в Беларусь. Перспективным целевым рынком для туристической отрасли страны он назвал в том числе западноевропейские страны, откуда сейчас туристы могут приехать лишь самостоятельно, а не организованными группами.

Напомним, российский аналог привычного белорусам Booking.com — агрегатор «Островок» — сообщил, что на Новый год 2025–26 россияне стали активнее бронировать зарубежные поездки по сравнению с 2024 годом. Причём в топ направлений попала и Беларусь.

Беларусь попала в топ туристических направлений россиян на Новый год