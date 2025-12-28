Беларусь попала в топ туристических направлений россиян на Новый год

Опубликовано: 28.12.2025 17:40 , Обновлено: 28.12.2025

Российский аналог привычного белорусам Booking.com — агрегатор «Островок» — сообщил, что на Новый год 2025–26 россияне стали активнее бронировать зарубежные поездки по сравнению с 2024 годом. Причём в топ направлений попала и Беларусь.

По данным «Островка», 20% всех бронирований на большие новогодние каникулы в России пришлось на заграницу. Самыми популярными стали направления, где у жителей соседней с Беларусью страны не требуют визы.

Естественно, что одним из таких мест стала сама Беларусь. Также в топ-5 вошли Таиланд, Турция, Узбекистан и ОАЭ. Десятку дополнили Грузия, Казахстан, Абхазия, Армения и Китай.

Причём лидером по росту популярности стал Казахстан, где количество бронирований вырослов 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.