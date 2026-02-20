Глава российской "Вкусно и точка" заявил, что отказался заходить в Беларусь из-за дешёвой картошки

Опубликовано: 20.02.2026 10:33 , Обновлено: 20.02.2026

Александр Говор, владелец российской сети стритфуда "Вкусно и точка", которая пришла на место ушедшего из страны McDonald’s, заявил, что компания четыре года назад не стала заходить на белорусский рынок из-за более дешёвой картошки.

Такую причину, в числе прочих, российский бизнесмен назвал в интервью агентству РБК, часть которого привёл белорусский портал Office Life.

По словам Говора, проблемой для российского компании стало то, что руководство Беларуси настаивало на том, чтобы на кухне белорусских ресторанов быстрого питания использовали исключительно продукты местного производства, в частности, своё мясо и картошку. Согласиться на это компания не захотела, настаивая на том, чтобы с белорусскими ресторанами “Вкусно и точка” работали их привычные поставщики.

“Мы не могли себе позволить, чтобы в наших ресторанах в России была еда из одной продукции, а в Беларуси — из другой”, — пояснил Говор, ссылаясь на разные стандарты, предъявляемые к продуктам в двух соседних странах.

При этом бизнесмен признал, что белорусские поставщики предлагали картошку дешевле, но компания решила сохранять приверженность единому стандарту.

“Вся наша картошка одного сорта. Она должна иметь конкретный размер, и ни одного глазка там не должно быть”, - пояснил предприниматель, который, кстати, сам является этническим белорусом.

При этом Говор не стал утверждать, что продукция белорусской сети Mak.by, которая заняла в стране место ушедшего McDonald’s, хуже по качеству, чем в российских ресторанах быстрого питания “Вкусно и точка”

“Нельзя говорить, что в их ресторанах плохо. У них свои стандарты и подходы. Они, как и мы, стараются импортозаместиться, но на гораздо меньших объемах производства. Поэтому продукт получается другой”, - пояснил свой взгляд на ситуацию предприниматель.

Напомним, в 2022 году, когда решалась судьба белорусской сети кафе ушедшего из региона McDonald’s, Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что россияне “не захотели” работать на предложенных белорусской стороной условиях. При этом владелец сети Александр Говор утверждал, что предложил белорусским властям “условия намного лучше, чем у них были с McDonald’s”.

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