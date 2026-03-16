Глава Нацбанка дал прогноз, как на Беларуси отразится война в Иране - "Научились адекватно реагировать"

Опубликовано: 16.03.2026 09:51 , Обновлено: 16.03.2026

Глава Национального банка Роман Головченко дал прогноз, как на Беларуси отразится война в Иране. По его оценке, никаких "серьёзных потрясений" нынешний ближневосточный конфликт нашей стране не сулит, поскольку в Беларуси "научились адекватно реагировать" на "острые ситуации" на мировых рынках.

Выступая в эфире гостелеканала “Беларусь 1”, Головченко отметил наметившиеся в последние дни шаги к деэскалации ближневосточного конфликта.

“Все понимают последствия напряженности ситуации в этом регионе для мировой экономики. Я думаю, что здравые мысли восторжествуют и мы будем свидетелями некой деэскалации”, - выразил своё мнение Головченко.

По его словам, последствия нынешней геополитической напряжённости отражается и на финансовых, и на сырьевых рынках, но Беларусь они затрагивают только опосредованно.

“Нас напрямую не затрагивают эти события (но, подчеркиваю, напрямую), мы не видим каких-то серьезных угроз сейчас ни для белорусской финансовой системы, ни для белорусской экономики. Тем более за прошедшие годы мы уже неоднократно проживали острые ситуации, связанные в том числе с мировой напряженностью, и научились адекватно на них реагировать”, - подчеркнул Головченко.

Что с курсом доллара в Беларуси?

О том, что повышение волатильности на мировых рынках на фоне войны в Иране не сильно влияют на белорусскую экономику, заявил в комментарии порталу Office Life и финансовый аналитик Александр Шкут. Он отметил, что курс белорусского рубля пока остаётся стабильным.

“Он немного ослаб к доллару, но это произошло за счет укрепления американской валюты по отношению к большинству валют. На фоне геополитической напряженности инвесторы отдают предпочтение менее рискованным активам, активам-убежищам, в том числе доллару. При этом на мировом рынке мы видели ослабление евро, что отразилось и по отношению к белорусскому рублю”, - обрисовал складывающуюся картину на финансовом рынке страны специалист.

По словам Шкута, конфликт в Иране более существенно влияет на экономику соседней России, поэтому наблюдается усиление волатильности к российскому рублю. К китайскому юаню, который “двигается за долларом”, белорусский рубль также несколько ослаб за прошлую неделю. То же произошло и с ценами на золото - всё из-за того же укрепления курса доллара, пояснил эксперт.

По прогнозу Шкута, в ближайшие несколько недель курс белорусского рубля пока не ждёт серьёзных потрясений.

Напомним, на днях премьер-министр Беларуси Александр Турчин по итогам заседания коллегии Министерства финансов заявил, что считает финансовую систему страны “абсолютно устойчивой”, однако уточнил, что есть нюансы.

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