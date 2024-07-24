Глава МИД Беларуси договорился с Пхеньяном о поставках "традиционной корейской" косметики. Это что такое?

Опубликовано: 24.07.2024 12:40 , Обновлено: 24.07.2024

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в среду, 24 июля, провёл официальную встречу в Пхеньяне со своей северокорейской коллегой Чве Сон Хи и министром внешнеэкономических связей КНДР Юн Чжоу Хо. В числе обсуждаемых тем помимо внешней политики оказались и экономические вопросы, в частности, вопросы поставок белорусских продуктов в КНДР и, наоборот, "традиционной корейской косметики" на белорусский рынок.

Как пояснили в МИД Беларуси, стороны обсудили развитие двустороннего экономического сотрудничества в сферах, “не ограниченных решениями Совета безопасности ООН”.

“В этой связи особое внимание уделено вопросам продовольственной безопасности, образованию и здравоохранению, взаимным поставкам отдельных товаров, в числе которых белорусские продукты питания в КНДР, а также традиционная корейская косметика для белорусского рынка”, - говорится в официальном пресс-релизе белорусского МИДа.

[info_b]Что подразумевается под “традиционной корейской косметикой”, в МИД не пояснили. В настоящее время в КНДР существует два основных косметических бренда, которые позиционируют свою продукцию как произведённую из натуральных компонентов - Pomhyanggi и Unhasu. У последнего с 2018 года заключён эксклюзивный дистрибьюторский контракт с компанией KOREAN CARE на поставки уходовой и декоративной косметики на территорию стран ЕАЭС, в который входит и Беларусь. [/info_b]

Среди прочих вопросов, которые поднимались на встрече в Пхеньяне, в белорусском МИД отметили активизацию взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами по ряду направлений - в сфере здравоохранения, образования, сельского хозяйства, культуры и спорта. В МИД подчеркнули, что министры “констатировали совпадение позиций” и согласились “продолжить предпринимать совместные усилия в целях продвижения к справедливому многополярному мироустройству”.

“В данном контексте рассмотрено взаимодействие двух стран в международных организациях и ситуация в сфере глобальной и региональной безопасности. Министр иностранных дел КНДР выразила поддержку усилиям Беларуси по противостоянию незаконным санкциям и ограничениям со стороны группы западных государств”, - говорится в заявлении МИД.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что в прошлом году Дмитрий Пиневич, занимавший тогда пост министра здравоохранения, пообещал, что в Беларуси начнут практиковать традиционную китайскую медицину.

Глава Минздрава пообещал лечить белорусов традиционной китайской медициной