Глава МАРТ рассказал свой рецепт, как снизить цены на огурцы

Опубликовано: 23.02.2023 09:09 , Обновлено: 23.02.2023

Глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов в эфире гостелеканала «Беларусь 1» назвал свой вариант того, как снизить цены на огурцы и помидоры. Но не сейчас.

По словам министра, так как «у нас не круглый год лето», зимой «мы вынуждены нести дополнительные затраты по себестоимости в производстве овощей защищенного грунта». А именно «дополнительно отапливая теплицу, дополнительно делая досветку, потому что не хватает света, чтобы она фотосинтез производила и шел правильный биологический [процесc]».

Поэтому, он подчеркнул, «цена будет выше».

«Но, что касается овощей закрытого грунта, поможет только одно: увеличение объемов производства, выход товара с одного метра квадратного», — считает Богданов.

Он уверен, что тогда «себестоимость будет распределяться на больший объем и цена будет ниже».

«Правительство над этим работает», — сказал министр.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в Совмине придумали, как снизить цены на зимние огурцы. Но тоже не сейчас.