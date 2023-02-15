Глава МАРТ рассказал, какой была бы инфляция в Беларуси, если бы не март

Опубликовано: 15.02.2023 10:19 , Обновлено: 15.02.2023

Глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Алексей Богданов 15 февраля рассказал, какой была бы инфляция в Беларуси на конец 2022 года, если бы не скачок цен в марте.

Он отметил, что годовая инфляция составила 12,8%. Однако, по словам Богданова, «половина этого прироста (6,1%) — рост цен в марте 2022 года».

«Если брать тенденцию последних месяцев, без учета разового роста цен за март, то годовая инфляция сейчас находилась бы ниже цели на 2023 год [7-8%]», — заявил министр.

И добавил, что по итогам марта этого года в ведомстве ждут, что инфляция «выйдет на однозначный уровень», то есть, составит не выше 9%.

Ранее Богданов ответил на вопрос, почему в Беларуси килограмм огурцов стоит до 16 рублей, тогда как экзотический манго можно найти за 6-10 рублей за килограмм.