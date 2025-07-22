Глава "Белнефтехима" объяснил, чем белорусская нефть лучше российской

Опубликовано: 22.07.2025 15:38 , Обновлено: 22.07.2025

Председатель концерна "Белнефтехим" Илья Икан заявил после совещания у Президента Беларуси, что по некоторым показателям белорусская нефть лучше российской.

Глава госконцерна утверждает, что сама по себе белорусская нефть хорошего качества. А ещё она легче, чем российская, что позволяет получать больше таких нефтепродуктов, как бензин и солярка.

[inf]Кстати, запасы собственной нефти в Беларуси составляют примерно 45,2 млн тонн, чего при существующих объемах добыча хватит почти на 50 лет, подсчитал весной глава Минприроды.[/inf]

Ранее Telegraf.news писал, что Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 июля раскритиковал правительство за затягивание графика геологоразведочных работ и потребовал осваивать новые месторождения нефти “с умом и с внедрением новых технологий”.

«Точно знаю, что есть резервы» — Лукашенко потребовал бурить нефть в Беларуси с помощью новых технологий