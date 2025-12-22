Глава Беллегпрома пообещала максимально занять полки белорусских магазинов - "Идёт борьба"

Опубликовано: 22.12.2025 14:02 , Обновлено: 22.12.2025

Председатель концерна "Беллегпром" Надежда Лазаревич пообещала, что товары белорусского производства "максимально займут полки магазинов". Такое требование во время VII Всебелорусского народного собрания озвучил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Лазаревич назвала приоритетной задачу увеличить количество белорусской продукции в магазинах страны, а требование главы государства назвала “выполнимым”, пообещав, что промышленные предприятия страны “наберут потенциал” для этого. При этом Лазаревич отметила, за место на полках белорусских магазинов местным производителям придётся ещё побороться, передало госагентство БЕЛТА.

“За полку магазина идет борьба. Сегодняшний посыл услышали сети и торговые центры. Максимальное присутствие белорусских брендов должно быть везде”, - потребовала глава Беллегпрома.

В качестве примеров тех предприятий лёгкой промышленности, за которых, по её словам, белорусы должны испытывать гордость, она назвала “Моготекс”, Оршанский льнокомбинат, “Витебские ковры”.

Вопрос такой административной поддержки местных производителей Лазаревич приравняла к вопросу безопасности страны и пообещала с такими “посылами и воодушевлением” пойти в рабочие коллективы.

Напомним, в ноябре Лукашенко призвал белорусов одеваться “попроще” - отдавать предпочтение продукции отечественных производителей, а не гнаться за популярными западными брендами типа Gucci и Versace. Брендовую одежду Лукашенко назвал “ерундой”, на которую не стоит тратить “такие деньги”.

Лукашенко призвал белорусов одеваться «попроще»

Между тем, из обоснования проекта постановления об экологическом сборе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси (МинЖКХ), представленного в декабре, следует, что белорусы стали покупать значительно меньше одежды и обуви местного производства.

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