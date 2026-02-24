Белорусские банки с 1 июля начнут следить за «поведением» клиентов. Кому-то даже запретят переводы

Опубликовано: 24.02.2026 19:07 , Обновлено: 25.02.2026

Белорусские банки с 1 июля 2026 года будут обязаны внедрить новые стандарты защиты, сообщили в Нацбанке. Новые правила потребуют анализировать поведение клиентов финучреждений в режиме реального времени, отслеживая в приложениях мобильного банкинга местонахождение , время входа и типичные платежные привычки.

Представитель Национального банка утверждает, что новая система будет выявлять подозрительные операции с целью обезопасить сбережения граждан от киберпреступников.

«Система будет анализировать поведение клиента уже при входе в мобильный банк — способ авторизации, время входа, устройство. Например, если пользователь обычно входит днем по биометрии, а затем авторизуется ночью с вводом пароля, операция может быть признана подозрительной», — заявил журналистам во вторник заместитель начальника управления защиты информации Национального банка Дмитрий Курило (цитата по госагентству «Минск-Новости»).

По его словам, если клиент банка попытается совершить нетипичный перевод через приложение, например, в другую страну или на ранее неизвестный счет, банк обязан будет дополнительно подтвердить операцию или даже приостановить ее.

Чёрные списки, но не клиентов

Кроме того, банки составят черные списки устройств, у каждого из которых будет «цифровой отпечаток». Если смартфон или компьютер будет внесен в единый черный список (блэк-лист), проведение любых финансовых операций с него станет невозможным, независимо от того, каким банком выпущена карта.

На самом деле, идея поведенческого анализа не нова для Беларуси. Еще в октябре 2025 года заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун в интервью гостелеканалу «Первый информационный» пояснял логику таких мер.

«Банки внедрили системы, которые видят, что клиенты ходят в одни и те же банкоматы, в одни и те же магазины, или даже входят с одних и тех же мест в интернет-банкинг», — рассказывал тогда Картун (цитата по Telegraf.news). Он приводил пример: если человек, обычно пользующийся услугами в Минске, неожиданно заходит в приложение из другой страны, система может запросить дополнительное подтверждение, чтобы убедиться, что это не мошенники действуют под диктовку.

По данным МВД, злоумышленники все чаще используют многоуровневые схемы, и бороться с ними все сложнее. Представитель главного управления по противодействию киберпреступности Алексей Новаш во вторник подчеркнул, что технологии банков — это лишь часть защиты. А на передовой все равно остаются обычные белорусы, которых просят весьма осторожно относиться к любым звонкам и требованиям перевести деньги или сообщить номера карты и или коды СМС.

«Если вы уже сообщили какую-либо информацию, прекратите дальнейшие разговоры, не вступайте в полемику. Для проверки можно обратиться в свой банк и заблокировать операции при необходимости», — посоветовал Новаш (цитата по агентству «Минск-Новости»).