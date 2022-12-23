Генпрокуратура призвала белорусов сообщать о начальниках, живущих «не по средствам»

Опубликовано: 23.12.2022 12:00 , Обновлено: 23.12.2022

Генеральный прокурор Андрей Швед 23 декабря сообщил, что в Беларуси впервые приняли «стратегию по борьбе с коррупцией». Она состоит из семи основных блоков.

При этом, по словам Шведа, основной упор сделали на то, чтобы в борьбу «максимально вовлечь общественность».

Например, уточнил генпрокурор, ведомство «ждет от людей», чтобы они «активно» сообщали в правоохранительные органы о коррупции, о том, что «отдельные должностные лица живут не по средствам».

В свою очередь сами сотрудники правоохранительных органов также должны сообщать руководителям организаций о фактах коррупции и требовать принятия мер как по ее устранению, так и профилактике.

Напомним, в Генпрокуратуре Беларуси 8 декабря заявили, что рост количества коррупицоных дел за 2022 год на 35% «не означает, что страну накрыла волна коррупции».

Органами прокуратуры в 2022 году по итогам 750 проверок исполнения антикоррупционного законодательства внесено 1920 актов надзора, возбуждено 72 уголовных дела, к ответственности привлечено 2 542 должностных и юридических ли.