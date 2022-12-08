Количество коррупционных дел в Беларуси выросло на 35%. Но это "не волна"

Опубликовано: 08.12.2022 11:43 , Обновлено: 08.12.2022

В Генпрокуратуре Беларуси 8 декабря заявили, что рост количества коорупицоных дел за 2022 год на 35% "не означает, что страну накрыла волна коррупции". Вот как объяснили.

Начальник управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генпрокуратуры Игорь Грейбо считает, что “стоит говорить о повышении эффективности работы по выявлению противоправных действий”. Т.е. коррупционеров просто меньше ловили в прошлом году.

“Их удельный вес в общей структуре преступности в среднем составляет порядка 2%. Если сравнивать показатели этого года с прошлым, то количество выявленных такого рода деяний увеличилось почти на 35%… Органами прокуратуры в истекшем периоде 2022 года по итогам 750 проверок исполнения антикоррупционного законодательства внесено 1920 актов надзора, возбуждено 72 уголовных дела, к ответственности привлечено 2 542 должностных и юридических лиц ”, - поделился он статистикой.

[info_b]Для сравнения, за 2021 год [link href=“https://medvestnik.by/be/konsultant-bel/antikorruptsionnoe-zakonodatel-stvo-obshchie-istochniki-i-bazovye-ponyatiya#:~:text=%D0%97%D0%B0%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9,%D0%B1%D1%8B%D0%BB%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.” rel=“noopener” target=“_blank”] отмечался [/link] существенный спад коррупционных дел: было зарегистрировано 1 064 коррупционных преступления (в 2020-м — 1 806). Однако только 640 лиц было [link href=“https://court.gov.by/ru/statistika1/0be79da70a8b4304.html” rel=“noopener” target=“_blank”] осуждено [/link] за совершение преступлений коррупционной направленности – на 6,4 % меньше, чем в 2020 году (684 лица). [/info_b]

По словам Игоря Грейбо, больше всего коррупционеров действует в сферах сельского хозяйства, промышленности, строительства, транспорта, торговли и образования.

“Ущерб от коррупционных преступлений составил 19 млн. рублей (6,7 млн. рублей), возмещен на 48,2% (48,7%). При этом стоимость имущества, на которое наложен арест, позволит обеспечить его полное возмещение”, - похвалился представить прокуратуры.