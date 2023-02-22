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Генпрокуратура предложила Совмину обратить внимание на обналичку «Материнского капитала» белорусами

Генпрокуратура предложила Совмину обратить внимание на обналичку «Материнского капитала» белорусами
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Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед предложил Совету Министров «обратить самое пристальное внимание» на то, что белорусы просто обналичивают «Семейный капитал» («Материнский капитал»).

Швед заявил о «злоупотреблении социальными льготами» в целом. По его словам, во время проверок прокуратура выяснила, что белорусы:

  • получают пособия по уходу за ребенком в повышенном размере гражданам, которые по факту не живут по месту регистрации в зоне радиоактивного загрязнения;
  • обналичивают деньги из «Семейного капитала», которые дают на жилье.

Поэтому призвал правительство обратить на это внимание.

Ранее Телеграф писал, что в Сморгонском районе Гродненской области суд аннулировал решение о досрочном распоряжении семейным (материнским) капиталом и потребовал у семьи вернуть его.

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