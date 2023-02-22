Генпрокуратура предложила Совмину обратить внимание на обналичку «Материнского капитала» белорусами
Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед предложил Совету Министров «обратить самое пристальное внимание» на то, что белорусы просто обналичивают «Семейный капитал» («Материнский капитал»).
Швед заявил о «злоупотреблении социальными льготами» в целом. По его словам, во время проверок прокуратура выяснила, что белорусы:
- получают пособия по уходу за ребенком в повышенном размере гражданам, которые по факту не живут по месту регистрации в зоне радиоактивного загрязнения;
- обналичивают деньги из «Семейного капитала», которые дают на жилье.
Поэтому призвал правительство обратить на это внимание.
Ранее Телеграф писал, что в Сморгонском районе Гродненской области суд аннулировал решение о досрочном распоряжении семейным (материнским) капиталом и потребовал у семьи вернуть его.