Генпрокуратура предложила Совмину обратить внимание на обналичку «Материнского капитала» белорусами

Опубликовано: 22.02.2023 15:55 , Обновлено: 22.02.2023

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед предложил Совету Министров «обратить самое пристальное внимание» на то, что белорусы просто обналичивают «Семейный капитал» («Материнский капитал»).

Швед заявил о «злоупотреблении социальными льготами» в целом. По его словам, во время проверок прокуратура выяснила, что белорусы:

получают пособия по уходу за ребенком в повышенном размере гражданам, которые по факту не живут по месту регистрации в зоне радиоактивного загрязнения;

обналичивают деньги из «Семейного капитала», которые дают на жилье.

Поэтому призвал правительство обратить на это внимание.

Ранее Телеграф писал, что в Сморгонском районе Гродненской области суд аннулировал решение о досрочном распоряжении семейным (материнским) капиталом и потребовал у семьи вернуть его.