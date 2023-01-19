В Гродненской области суд забрал у семьи материнский капитал

Опубликовано: 19.01.2023 13:45 , Обновлено: 19.01.2023

В Сморгонском районе Гродненской области суд аннулировал решение о досрочном распоряжении семейным (материнским) капиталом и потребовал у семьи вернуть его.

Иск предъявил в суд прокурор Сморгонского района «в интересах несовершеннолетних» после проверки.

Прокуратура установила, что в 2020 году многодетная мать получила право на досрочное распоряжение семейным капиталом в размере 22,5 тыс. рублей для приобретения жилого дома. Однако она хотела «обналичить» деньги, а не использовать по назначению.

Так, по данным прокуратуры, женщина нашла пустующий жилой дом, «непригодный для проживания по техническим требованиям», и заключила с его владельцем договор купли-продажи.

После того, как деньги перевели на счет продавца, он оставил себе 7,5 тыс., а оставшиеся 15 тыс. рублей передал женщине. После сделки семья все равно осталась нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Поэтому суд решил признать решение о досрочном распоряжении семейным капиталом и договор купли-продажи недействительным. А с семьи взыскали 22,5 тыс. рублей как использованных не по целевому назначению.

[info_b]«Семейный капитал» (его еще называют «материнский капитал») назначают семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей.[/info_b]