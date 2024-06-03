"Газпром" опубликовал вакансию в Беларуси с зарплатой 4500 рублей. Какие требования?

Опубликовано: 03.06.2024 16:07 , Обновлено: 18.06.2024

Дочернее предприятие крупнейшей российской компании "Газпром" опубликовало вакансию в Брестской области. Согласно описанию, которое разместили на Интернет-портале государственной службы занятости, им требуется начальник в Прибугское ПХГ.

Местом работы значится деревня Волчин, что находится в Каменецком районе Брестской области. Работодатель пообещал полную ставку, работу в одну смену и зарплату от 4500 до 4600 белорусских рублей. Кроме того, будущему начальнику Прибугского ПХГ согласились предоставить квартиру — на случай, если человек не живёт в этой самой деревне Волчин. Из требований — 5 лет опыта работы и высшее образование. При этом, какое именно, не уточняется.

[info_b]Прибугское ПХГ — самое крупное подземное хранилище газа в Беларуси. Оперативный запас голубого топлива составляет 470 миллионов кубометров — более 40% всего газа, который хранится на территории нашей страны. [/info_b]

Кроме руководителей высшего звена, предприятие также готово рассмотреть резюме на должность уборщика и мойщика посуды (Минский район), сторожа (Слоним), каменщика и слесаря (Осиповичский район), водителя (Каменецкий район) и др. Полный список вакансий от компании можно посмотреть здесь. [info_b]Открытое акционерное общество «Газпром трансгаз Беларусь» является дочерним предприятием ПАО «Газпром». На сайте указано, что компания обеспечивает бесперебойное газоснабжение потребителей Республики Беларусь и является надёжным партнером в международной системе транспортировки газа. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что “Белпочта” опубликовала несколько вакансий для тех, кто ищет работу. Организация готова принять в свои ряды “ответственных и опытных” водителей, однако количество мест ограничено. К слову, зарплату пообещали выше той, что получают в отделениях операторы или почтальоны.

«Белпочта» предложила вакансию с зарплатой от 2500 рублей. Кого ищут?