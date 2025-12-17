ГАИ предупредила минчан о «кратковременных ограничениях» 18 и 19 декабря

Опубликовано: 17.12.2025 19:09 , Обновлено: 17.12.2025

В Минской Госавтоинспекции сообщили, что в связи с проведением Всебелорусского народного собрания 18 и 19 декабря на улицах столицы возможны перебои в движении.

Речь идёт о центральных улицах и проспектах. «Кратковременные задержки связаны с передвижением организованных колонн в сопровождении автомобилей ГАИ для обеспечения безопасного передвижения автобусов, задействованных в перевозке делегатов», — пояснили в ГАИ, уточнив, что маршруты постарались «оптимизировать», чтобы пробок было меньше.

Тем временем Госавтоинспекция предупредила, что возьмёт под пристальный контроль МКАД, центральные магистрали и прилегающие улицы.

Напомним, что помимо дорог, МВД решило взять под особый контроль весь Минск. Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков приказал усилить круглосуточную охрану в Минске, а также привлечь сапёров и группы мониторинга интернета. Все эти меры он обосновал проведением Всебелорусского народного собрания.

Кубраков приказал следить за интернетом и привлечь саперные группы для охраны Минска