Кубраков приказал следить за интернетом и привлечь саперные группы для охраны Минска

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Опубликовано: 16.12.2025 18:10 , Обновлено: 16.12.2025

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков приказал усилить круглосуточную охрану в Минске, а также привлечь саперов и группы мониторинга интернета. Все этим меры он обосновал проведением Всебелорусского народного собрания.

Иван Кубраков провел инструктаж накануне сбора делегатов собрания.

“Для непрерывного отслеживания обстановки, контроля за объектами инфраструктуры города будут активно использоваться возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности, задействоваться саперно-пиротехнические группы, группы противодействия БЛА и интернет-мониторинга”, - заявил Кубраков, согласно сообщению пресс-службы МВД в мессенджере Telegram.

Он также поручил перевести личный состав на усиленный вариант несения службы и обеспечить безопасность передвижения участников собрания.

В свою очередь, начальник столичного главка МВД Михаил Гриб подтвердил, что все связанные со съездом здания будут взяты под круглосуточную охрану.

“Ситуация может меняться очень быстро - личный состав должен очень четко это понимать и быть готовым грамотно реагировать на любые, в том числе нестандартные, ситуации”, - приказал Кубраков.