ФСЗН пообещал белорусам приложение для отслеживания будущей пенсии
В Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) пообещали до конца января выпустить приложение, в котором белорусы смогут узнать информацию о будущей пенсии.
Об этом заявила управляющая ФСЗН Юлия Бердникова в эфире гостелеканала «Беларусь 1».
«Это и само свидетельство социального страхования, и трудовая биография. Будет предусмотрена функция расчетно-страхового стажа, который учтен в ходе социальной защиты, начиная с 1 января 2003 года», — рассказала она.
По словам Бердниковой, в приложении белорусы смогут отслеживать количество лет, месяцев и дней, накопленных для будущей пенсии.
На данный момент узнать необходимую информацию можно только обратившись в сам ФСЗН.
Ранее Телеграф писал, что Совет министров Беларуси опубликовал проект закона, в котором прописал изменения по выплате пенсий. Так, правительство хочет, чтобы пенсии почти всем белорусам выдавали только через банки.