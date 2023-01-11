ФСЗН пообещал белорусам приложение для отслеживания будущей пенсии

Опубликовано: 11.01.2023 15:39 , Обновлено: 11.01.2023

В Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) пообещали до конца января выпустить приложение, в котором белорусы смогут узнать информацию о будущей пенсии.

Об этом заявила управляющая ФСЗН Юлия Бердникова в эфире гостелеканала «Беларусь 1».

«Это и само свидетельство социального страхования, и трудовая биография. Будет предусмотрена функция расчетно-страхового стажа, который учтен в ходе социальной защиты, начиная с 1 января 2003 года», — рассказала она.

По словам Бердниковой, в приложении белорусы смогут отслеживать количество лет, месяцев и дней, накопленных для будущей пенсии.

На данный момент узнать необходимую информацию можно только обратившись в сам ФСЗН.

Ранее Телеграф писал, что Совет министров Беларуси опубликовал проект закона, в котором прописал изменения по выплате пенсий. Так, правительство хочет, чтобы пенсии почти всем белорусам выдавали только через банки.