Совмин Беларуси предложил выплачивать пенсии по-новому

Опубликовано: 09.01.2023 12:40 , Обновлено: 09.01.2023

Совет министров Беларуси опубликовал проект закона «Об изменении законов по вопросам социального обслуживания». В нем, среди прочего, прописаны изменения по выплате пенсий.

Согласно законопроекту, правительство хочет, чтобы пенсии почти всем белорусам выдавали только через банки.

Возможность выбирать, получать деньги через почту, банки или организации, осуществляющие деятельность по доставке пенсий планируют оставить только для:

минчан, жителей областных и районных центров, достигших возраста 70 лет;

жителей других населенных пунктов, достигших возраста 65 лет;

инвалидам I и II группы.

На данный же момент все белорусы могут выбирать, как им получать деньги — через банки, почту или организации по доставке пенсий.

Полностью с текстом законопроекта можно ознакомиться по ссылке.