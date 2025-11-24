Финансовый аналитик спрогнозировал «разворот» курса доллара в Беларуси – «Есть спекулятивные ожидания»

🎤 Мнение

Опубликовано: 24.11.2025 08:10 , Обновлено: 24.11.2025

Финансовый аналитик Александр Шкут спрогнозировал «разворот» курса доллара в Беларуси. Специалист связал этот процесс с накапливанием факторов, которые в среднесрочной перспективе будут способствовать ослаблению российской, а следом за ней и белорусской валюты.

Одним из главных факторов, влияющих на курс доллара в Беларуси, Шкут назвал цены на нефть, которые в последнее время взяли курс на снижение. Финансовый аналитик подчеркнул, что у этого фактора есть приблизительный временной лаг в один — два квартала, то есть влияние этого фактора на валютный рынок проявится более существенно уже в следующем году.

Вторым фактором Шкут в комментарии порталу Office Life назвал “спекулятивные ожидания” по поводу прекращения конфликта в Украине.

“Сейчас есть определённые ожидания, что он будет урегулирован, в связи с этим мы видим спекулятивные покупки, которые двигают российский рубль наверх. Как следствие — и белорусский”, - пояснил аналитик.

По оценке эксперта, на данный момент курс белорусского рубля уже достиг своего “локального максимума”, а потенциала для его дальнейшего укрепления не так много. Шкут дал прогноз, что в ближайшее время наиболее вероятен “разворот” на валютном рынке Беларуси: курс российского рубля начнёт падать, потянув вслед за собой белорусский, а доллар, наоборот, начнёт расти.

Судя по всему, многие белорусы разделяют оценку эксперта. Так, портал Myfin.by провёл опрос о предпочтительных способах сбережения среди интернет-пользователей, в котором приняли участи более 1400 человек. Опрос показал, что несмотря на общую тенденцию к снижению курса доллара в 2025 году, почти половина респондентов сохраняет свою приверженность американской валюте, как основе личных сбережений.

Порядка 45% участников опроса заявили, что держат свои накопления в долларах, рассчитывая на новый цикл курсовых колебаний и на то, что после спада последует рост.

А вот 25% опрошенных всё же сократила долю долларов в своей персональной копилке, но также не стали полностью отказываться от американской валюты, заняв выжидательную позицию. И лишь 7% опрошенных заявили о переходе на накопления в белорусских рублях и полном отказе от доллара в своей финансовой подушке безопасности.

Ранее Telegraf.news рассказал, что свой совет, в чём сейчас лучше хранить семейные сбережения, месяц назад давал и председатель правления Национального банка Роман Головченко, который ранее уже “всем советовал избавляться” от долларов.

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