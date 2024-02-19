Финансовые аналитики назвали курс доллара в Беларуси к концу этой недели

Опубликовано: 19.02.2024 11:18 , Обновлено: 19.02.2024

Финансовые аналитики озвучили предварительный прогноз по курсам доллара и российского рубля, которые могут сложиться в Беларуси к концу этой недели. Они рассказали, какие внешние факторы способны оказать давление на белорусский рубль после недели "относительной стабильности" на валютном рынке страны.

По словам экспертов портала Myfin.by, не в последнюю очередь стабилизации позиции белорусского рубля на прошлой неделе способствовали своеобразные “каникулы” на азиатских финансовых рынках из-за празднования Нового года по лунному календарю. Влияние внутренних факторов на колебания рынка специалисты также оценили как минимальные. В результате на выходные белорусы ушли с официальным курсом в 3,2419 рубля за доллар, то есть за неделю американская валюта “прибавила” 0,82%.

Инфографика Myfin.by

Эксперты спрогнозировали дальнейший рост курса доллара ввиду нескольких внешних факторов:

укрепления доллара на мировом рынке после публикации данных по инфляции в США,

новые отчёты Федерального резерва США, ожидаемые в эту среду,

запланированная публикация отчета по инфляции в зоне евро,

отказ Центробанка России изменять ключевую ставку (сейчас она составляет 16%).

Впрочем, факторы, способные развернуть динамику событий на валютном рынке в Беларуси в обратном направлении на этой неделе также хватает:

приближающийся налоговый период в России,

завершение празднования китайского Нового года, и, как следствие, возобновление работы китайского финансового рынка.

“Какие из перечисленных факторов перевесят на белорусском валютном рынке, сказать трудно, но, вероятнее всего, сохранится минимальная волатильность при текущем тренде на рост курса американского доллара”, - резюмировали финансовые аналитики.

Наиболее вероятным сценарием они назвали рост курса доллара к концу недели до 3,25–3,26 рубля, и снижение курса российского рубля до 3,5 белорусского рубля за 100 российских.

Ранее Телеграф сообщил, что белорусы в начале 2024 года начали активнее покупать валюту, причём делают это в больших объёмах, чем покупают. Об этом свидетельствуют данные Национального банка о покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. С чем связано увеличение объёмов покупки валюты, объяснили экономисты.

Белорусы начали скупать валюту. Почему?